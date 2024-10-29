В Україні військовозобов'язані можуть отримати повторну повістку — в яких випадках

Вручення повістки. Фото: Reuters

В Україні військовозобов'язані можуть повторно отримати повістку. За ігнорування передбачена відповідальність.

Про це повідомляє "Еспресо".

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Повторна повістка

Чоловік може отримати повторну повістку, якщо не з'явився в ТЦК після першого виклику. Відповідно до законодавства України, всі військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміни облікових даних протягом семи днів. Це стосується зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.

Таким чином, повторна повістка може бути видана для проходження ВЛК (якщо минуло понад рік) або для перевірки особистих даних та обставин відстрочки.

Згідно з новим законом, якщо військовозобов'язані та резервісти не виконують своїх обов'язків, суд може накласти тимчасове обмеження на право керування особистим транспортом. У разі порушення ТЦК може звернутися до Нацполіції для затримання особи. Якщо це неможливо здійснити, ТЦК надсилає громадянину лист з вимогою щодо виконання обов'язків.

Проте таке обмеження не застосовується, якщо водіння є основним джерелом доходу або авто є необхідним для сім'ї, де є людина з інвалідністю.

"Вимога ТЦК — це не повістка ТЦК. Зверніть увагу, що ТЦК подає щодо вас позов для обмеження в праві керування у разі невиконання вами вимоги, а не повістки. Це два різні юридичні терміни. Якщо раніше з повісткою ТЦК потрібно було якось ще морочитися, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доправленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина. Форма такої вимоги ТЦК ще не існує, принаймні досі її офіційно не опубліковано та не затверджено Міноборони", — говорив юрист Роман Сімутін.

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що за ігнорування повістки передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, а також кримінальна — обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.

Водночас кожен випадок розглядається індивідуально з урахуванням різних обставин.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 жовтня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Також військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні триває оновлення військового обліку, зокрема, через впровадження цифрових технологій в оборонній сфері. Основна мета цього процесу — забезпечити більш справедливий та ефективний призов на службу в армію.