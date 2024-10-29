В Украине планируют мобилизовать 160 тыс. мужчин — в течение какого срока

Мужчина в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине хотят мобилизовать еще 160 тысяч военнообязанных. Это позволит укомплектовать части до 85%.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в Верховной Раде 29 октября.

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"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", — отметил Литвиненко.

По его словам, в целом в Силы обороны Украины призвали уже 1 миллион 50 тысяч украинцев.

Пост нардепа Алексея Гончаренко, который процитировал Литвиненко. Фото: скриншот

AFP со ссылкой на источники пишет, что это планируют сделать в течение следующих трех месяцев.

"Призыв продлится в течение трех месяцев", — отмечает источник.

Пост AFP. Фото: скриншот

Напомним, граждане, у которых ВВК диагностировала инфекционные заболевания, такие как гепатит, туберкулез или ВИЧ-инфекция, не подлежат мобилизации.

Также в Украине военнообязанные могут получить повестку повторно. За ее игнорирование установлена ответственность.