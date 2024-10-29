В Украине планируют мобилизовать 160 тыс. мужчин — в течение какого срока

В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки
В Украине хотят мобилизовать еще 160 тысяч военнообязанных. Это позволит укомплектовать части до 85%.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в Верховной Раде 29 октября.
Мобилизация в Украине
"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", — отметил Литвиненко.
По его словам, в целом в Силы обороны Украины призвали уже 1 миллион 50 тысяч украинцев.
AFP со ссылкой на источники пишет, что это планируют сделать в течение следующих трех месяцев.
"Призыв продлится в течение трех месяцев", — отмечает источник.
Напомним, граждане, у которых ВВК диагностировала инфекционные заболевания, такие как гепатит, туберкулез или ВИЧ-инфекция, не подлежат мобилизации.
Также в Украине военнообязанные могут получить повестку повторно. За ее игнорирование установлена ответственность.
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