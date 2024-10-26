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Аудит критично важливих підприємств — хто може втратити бронь

26 жовтня 2024 09:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бронювання від мобілізації — адвокат попередив про наслідки аудиту підприємств
Військовозобов'язані в однострої. Фото ілюстративне: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Після проведення аудиту критично важливих підприємств деяким військовозобов'язаним загрожує втрата бронювання та, як наслідок, мобілізація до лав Збройних сил України. Причина — гостра нестача особового складу в ЗСУ. 

Про це заявив адвокат Сергій Савинський в інтерв'ю виданню The Page.

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Проведення аудиту на українських підприємствах, які раніше були визнані критично важливими, може обернутися для деяких компаній втратою цього статусу. Наслідок — деяким із раніше заброньованих співробітників загрожує мобілізація.

Як зазначає адвокат Сергій Савинський, це загрожує підприємцям хвилею втрат персоналу.

"Аудит може призвести до перегляду статусу критично важливих підприємств та звуження кола осіб, які мають право на бронювання. Деякі працівники, які зараз заброньовані, можуть бути мобілізовані після завершення аудиту. Для бізнесу це створює певні ризики втрати ключового персоналу, особливо в критичних галузях", — припускає юрист.

За словами Савинського, позиція, що закріплена в постанові Кабміну від №1204 від 22 жовтня 2024 року, вносить зміни до критеріїв та порядку визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. Отже, орган, який визнав підприємство критично важливим — профільне міністерство або адміністрація — може провести перевірку на відповідність критеріям і прийняти одне з наступних рішень:

  • про невідповідність критеріям та скасування статусу критично важливого;
  • про відповідність критеріям та визначення статусу критично важливого.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, відповідні органи в одноденний строк мають надіслати Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри. Адвокати вважають, що з ухваленням урядом цього рішення процес бронювання військовозобов’язаних можуть відновити.

Нагадаємо, в Україні призупинили можливість бронювати працівників компаній від мобілізації у застосунку "Дія" через аудит Міноборони. Після нього компанії можуть втратити право на бронювання.

Раніше Новини.LIVE писали, що з травня 2024 року кількість заброньованих працівників в Україні зросла до 1,5 мільйона людей. Уряд запровадив повний аудит підприємств, аби перевірити їх на статус критичності та на предмет того, чи вони дійсно підпадають під критерії.

ТЦК та СП мобілізація війна в Україні бронювання перевірки аудит

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