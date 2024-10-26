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В Украине частично восстановили бронирование — кого касается

26 октября 2024 11:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Украине частично восстановлено бронирование от мобилизации
Приложение "Дія" в телефоне. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабинет министров Украины частично восстановил бронирование военнообязанных граждан. Речь идет о работниках критических предприятий, получивших отсрочку в период до 31 мая 2024 года. 

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Украины в субботу, 26 октября.

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Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Такое протокольное решение по предложению первого заместителя министра обороны согласовано на заседании Правительства 25 октября. 

"Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону", — говорится в сообщении. 

Аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина — аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. 

"По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и, носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их", — сообщается на сайте Кабинета министров. 

Сообщение на сайте Кабмина
Сообщение на сайте Кабмина. Фото: скриншот

Напомним, после проведения аудита критически важных предприятий некоторым военнообязанным грозит потеря бронирования и, как следствие, мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом заявил юрист Сергей Савинский.

Также Новини.LIVE сообщали, что с мая 2024 года количество забронированных работников в Украине выросло до 1,5 миллиона человек. Правительство ввело полный аудит предприятий, чтобы проверить их на статус критичности.

 

Кабинет министров отсрочка мобилизация бронирование повестки аудит

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