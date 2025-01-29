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В ТЦК відповіли, що буде з тими, хто повторно не пройде ВЛК

29 січня 2025 15:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повторний огляд ВЛК — чи подадуть в розшук тих, хто не пройде
Процес проходження лікарської комісії. Фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого цього року. Однак, тих, хто цього не зробить, в розшук подавати не будуть.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП у Facebook у середу, 29 січня.

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Якщо ж особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Тобто таку людину не будуть подавати в розшук автоматично.

"Однак, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов'язаний не виконає умови цієї повістки — в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку", — повідомили в центрі комплектування.

Чи подадуть у розшук тих, хто не пройде ВЛК
Повідомлення ТЦК та СП щодо проходження ВЛК. Фото: скриншот

Як зазначили в ТЦК, якщо військовозобов'язаний дійсно має якусь хворобу, йому варто прийти на ВЛК з документами, які це підтвердять. Потрібно мати хоча б виписку з діагнозом і краще, що вона була "свіжою".

"Якщо медичні висновки зроблені давно (під час проходження ВЛК попереднього разу чи раніше) — вас швидше за все відправлять на обстеження до профільного спеціаліста з електронним направленням і повісткою на продовження проходження ВЛК за кілька днів", — зазначають у ТЦК.

Чи подадуть у розшук тих, хто не пройде ВЛК
Повідомлення ТЦК та СП про повторний огляд ВЛК. Фото: скриншот

Після висновку лікаря про актуальний стан здоров'я, потрібно буде з'явитись до лікаря ВЛК, який направляв на додаткове обстеження. Саме він має зафіксувати діагноз, а голова військово-лікарської комісії визначить ступінь придатності до служби.

"У законодавстві про військовий обов'язок і військову службу більше немає визначення "обмежено придатний". Наразі в більшості випадків щодо осіб, які мають серйозні хвороби, приймаються постанови "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик повідомила, що в ТЦК та СП близько третини військових мають обмеження через здоров'я. Всі інші — можуть проходити військову службу на фронті.

У Львові військово-лікарські комісії почали працювати в три зміни. Роботу посилили, аби забезпечити вчасну перевірку всіх, хто зареєструвався.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні

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