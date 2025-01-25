ВЛК для обмежено придатних продовжили ще на три місяці

Військовий на ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Термін проходження військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" чоловіків продовжили щонайменше ще на три місяці. Під час цього періоду штрафувати нікого не будуть.

Про це повідомила заступниця керівник ОПУ Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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"Щонайменше на три місяці планують подовжити термін проходження ВЛК для "обмежено придатних"", — сказала Верещук.

Вона розповіла, що у цей період штрафи та санкції не застосовуватимуться. Наразі чіткої дати продовження поки немає, однак обговорюється термін до початку травня.

Нагадаємо, 24 січня Ірина Верещук вже анонсувала зміни проходження ВЛК для обмежено придатних через значні черги та проблеми в організації процесу.

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