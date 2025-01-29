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В ТЦК ответили, что будет с теми, кто повторно не пройдет ВВК

29 января 2025 15:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Повторный осмотр ВВК — подадут ли в розыск тех, кто не пройдет
Процесс прохождения врачебной комиссии. Фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны повторно пройти ВВК до 4 февраля этого года. Однако, тех, кто этого не сделает, в розыск подавать не будут.

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП в Facebook в среду, 29 января.

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Если же лицо со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений. То есть такого человека не будут подавать в розыск автоматически.

"Однако, если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки — в Резерв+ отобразится статус "в розыске", — сообщили в центре комплектования.

Подадут ли в розыск тех, кто не пройдет ВВК
Уведомление ТЦК и СП о прохождении ВВК. Фото: скриншот

Как отметили в ТЦК, если военнообязанный действительно имеет какую-то болезнь, ему стоит прийти на ВВК с документами, которые это подтвердят. Нужно иметь хотя бы выписку с диагнозом и лучше, что она была "свежей".

"Если медицинские заключения сделаны давно (во время прохождения ВВК предыдущего раза или раньше) — вас скорее всего отправят на обследование к профильному специалисту с электронным направлением и повесткой на продолжение прохождения ВВК через несколько дней", — отмечают в ТЦК.

Подадут ли в розыск тех, кто не пройдет ВВК
Уведомление ТЦК и СП о повторном осмотре ВВК. Фото: скриншот

После заключения врача об актуальном состоянии здоровья'я, нужно будет явиться к врачу ВВК, который направлял на дополнительное обследование. Именно он должен зафиксировать диагноз, а председатель военно-врачебной комиссии определит степень пригодности к службе.

"В законодательстве о воинской обязанности и военной службе больше нет определения "ограниченно годный". Сейчас в большинстве случаев в отношении лиц, имеющих серьезные болезни, принимаются постановления "годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Юлия Яцык сообщила, что в ТЦК и СП около трети военных имеют ограничения из-за здоровья. Все остальные — могут проходить военную службу на фронте.

В Львове военно-врачебные комиссии начали работать в три смены. Работу усилили, чтобы обеспечить своевременную проверку всех, кто зарегистрировался.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные

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