Мобілізація аспірантів: у ВР прокоментували

Юлія Гришина. Фото: Cкріншот Ютуб

Відстрочку від мобілізації необхідно надати усім аспірантам, незалежно від того, навчаються вони за державним замовленням чи за власний рахунок. Це питання рівності права, і якщо ми говоримо про відстрочку, то не маємо ставити питання, хто платить за навчання.

Про це Новини.LIVE сказала голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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"Якщо говорити про відстрочку від мобілізації для аспірантів, то її слід надавати усім, незалежно від того, хто оплачує їхнє навчання. Адже це питання рівності прав", — наголосила депутатка.

Гришина також додала, що Комітет з нацбезпеки та оборони розпочав розгляд численних правок до законопроєкту про мобілізацію ще з минулого вівторка 27 лютого. Нагадаємо, депутати подали більше 4 тисяч правок, що стало рекордом.

"Так, величезна кількість правок, адже це дуже важливе і складне питання, це життя людей та майбутнє нашої країни. Спілкувалася із головою комітету Олександром Завітневичем, і він розповідає, що кожен комітет подав велику кількість правок на захист своєї сфери. Працює комітет, Міноборони, Генштаб, щоби були прийняти справедливі рішення, які би дозволили нам і перемогти, і водночас не порушували Конституцію України", — підсумувала Гришина.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк теж подала свої правки до законопроєкту про мобілізацію. За її словами, українцям слід надати право нарівні із працівниками ТЦК та поліції, робити відео та фотофіксацію дій, власне, працівників військкоматів.

Окрім того, варто полегшити процедуру бронювання від мобілізації працівників об'єктів критичної інфраструктури та її автоматичне продовження після закінчення річного терміну.