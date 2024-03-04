Мобилизация аспирантов: в ВР прокомментировали

Юлия Гришина. Фото: Фото: Cкриншот Ютуб

Отсрочку от мобилизации необходимо предоставить всем аспирантам, независимо от того, учатся они по государственному заказу или за свой счет. Это вопрос равенства права, и если мы говорим об отсрочке, то не должен стоять вопрос, кто платит за обучение.

Об этом Новини.LIVE сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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"Если говорить об отсрочке от мобилизации для аспирантов, то ее следует предоставлять всем, независимо от того, кто оплачивает их обучение. Ведь это вопрос равенства прав", — подчеркнула депутат.

Гришина также добавила, что Комитет по нацбезопасности и обороне приступил к рассмотрению многочисленных правок к законопроекту о мобилизации еще с прошлого вторника 27 февраля. Напомним, депутаты подали более 4 тысяч поправок, что стало рекордом.

"Да, огромное количество правок, ведь это очень важный и сложный вопрос, это жизнь людей и будущее нашей страны. Общалась с главой комитета Александром Завитневичем, и он рассказывает, что каждый комитет предоставил большое количество правок в защиту своей сферы. Работает комитет, Минобороны, Генштаб, чтобы были принять справедливые решения, которые позволили бы нам и победить, и в то же время не нарушали Конституцию Украины", — подытожила Гришина.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк тоже подала свои правки в законопроект о мобилизации. По ее словам, украинцам следует предоставить право на уровне с работниками ТЦК и полиции, производить видео и фотофиксацию действий, собственно, работников военкоматов.

Кроме того, следует облегчить процедуру бронирования от мобилизации работников объектов критической инфраструктуры и ее автоматическое продление по истечении годового срока.