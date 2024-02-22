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В Раде объяснили, почему демобилизацию срочников вынесли отдельным законом

22 февраля 2024 13:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Раде объяснили, почему демобилизацию срочников вынесли отдельным законом
Заседание Верховной Рады. Фото: Голос Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине вынесение вопроса демобилизации срочников отдельным документом имеет свою логику. Таким образом этот законопроект сможет подписать Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, документ "не станет заложником тысяч поправок".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники в "Слуге народа".

Демобилизацию срочников вынесут отдельным законом

"Этот вопрос, в частности, затрагивается и в законопроекте о мобилизации. Он бы тоже мог быть решен через этот документ", — рассказал источник.

Информатор добавил, что в законопроект о мобилизации ожидается от 4 до 5 тысяч поправок, что может привести к задержке решения по демобилизации.

По данным источника, на рассмотрение изменений в мобилизации и принятии в Раде уйдет много времени, поэтому решили вынести вопрос демобилизации в отдельный законопроект, который можно будет быстро проголосовать за основу и в целом.

"После чего его быстро подпишет президент и он не станет заложником тысяч поправок", — отметил собеседник.

Ранее сегодня Зеленський внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе. Он уже направлен на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Недавно нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. В их числе конституционные ограничения прав и свобод человека.

Владимир Зеленский
закон
ВСУ
Слуга народа
Украина
мобилизация
законопроект
военнообязанные
демобилизация
военнослужащие

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