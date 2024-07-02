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В полку "Азов" нужны люди в воздушную разведку — кого приглашают на работу

2 июля 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам БпЛА
Оператор БпЛА. Фото: grivna.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые будут вести разведку для уничтожения противника. Речь идет об операторах БпЛА.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности оператора БпЛА в полку "Азов"

Оператор БпЛА должен обнаруживать и уничтожать противника, корректировать артиллерийский огонь, вести воздушную разведку, дешифровать видеоматериалы, уничтожать врага дронами со сбросами.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность оператора БпЛА в полку "Азов" должен иметь теоретическую и базовую подготовку по беспилотникам (знать составные части дрона, топографию, прямую трансляцию, антенны) и опыт управления БпЛА. На работу примут физически и психологически выносливых людей, готовых работать в зоне активных боевых действий. Предпочтение отдадут кандидатам, имеющим опыт управления БпЛА под влиянием действия РЭБ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Боевые задачи, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий, но в таком случае за каждый день службы будет доплата — 3 300 гривен в день. Зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. Возможен перевод на должность действующих военнослужащих.

Напомним, в полку "Азов" требуются инженеры технических средств охраны. Такие специалисты будут служить в радиотехническом подразделении. Чтобы занять должность, нужно иметь опыт работы с монтажом, наладкой и проектированием современных систем охраны.

Также в "Азове" не хватает командиров пожарного отделения. На работу приглашают специалистов, которое имеют профильное образование и не менее двух лет опыта работы. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

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