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В одному з великих міст повістки розсилатимуть поштою — рішення

4 липня 2024 12:25
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Мобілізація в Україні — у Житомирі повістки надсилатимуть поштою
Співробітник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото: УСІ.Online
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Міська рада Житомира вирішила розсилати повістки поштою. Рекомендовані листи військовозобов'язані отримуватимуть вже з четверга, 4 липня.

Про це повідомив заступник Житомирського міського голови Олег Смаль у коментарі Суспільному.

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Повістки поштою

За словами Смаля, до міськради звернувся начальник місцевого ТЦК з проханням допомогти з розсиланням повісток поштою.

Він зазначив, що на сьогодні є 212 повісток. Їх найближчим часом розішлють військовозобов'язаним. Згодом кількість повісток буде збільшуватися.

Заступник Житомирського міського голови наголосив, що у випадку ігнорування та відмови від повістки, до розшукових заходів долучать поліцію. Потім правоохоронці доправлять військовозобов'язаного до ТЦК і випишуть штраф від 17 тисяч гривень.

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно розпорядження начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки даних повісток. Вони формують список, передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом військовозобов`язаним особам за місцем їх реєстрації. У повістці вказаний термін, за який військовозобов`язаний повинен звернутися до центру комплектування", — сказав Смаль.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

До слова, осіб, які ухиляються від військового обліку і добровільно не сплатять штрафи, які їм "випише" ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Це стосується, зокрема, тих, хто не повідомив державі свої актуальні дані.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП. 

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.

Житомир армія військовий призов пошта військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

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