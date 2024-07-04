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В одном из крупных городов повестки будут рассылать по почте — решение

4 июля 2024 12:25
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — в Житомире повестки будут рассылать по почте
Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: УСІ.Online
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Городской совет Житомира решил рассылать повестки по почте. Рекомендуемые письма военнообязанные будут получать уже с четверга, 4 июля.

Об этом сообщил заместитель Житомирского городского головы Олег Смаль в комментарии Суспільному.

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Повестки по почте

По словам Смаля, в горсовет обратился начальник местного ТЦК с просьбой помочь с рассылкой повесток по почте.

Он отметил, что на сегодняшний день есть 212 повесток. Их в ближайшее время разошлют военнообязанным. Со временем количество повесток будет увеличиваться.

Заместитель Житомирского городского головы подчеркнул, что в случае игнорирования и отказа от повестки к розыскным мерам привлекут полицию. Затем правоохранители доставят военнообязанного в ТЦК и выпишут штраф от 17 тысяч гривен.

"Территориальный центр комплектования и социальной поддержки согласно распоряжению начальника ТЦК и СП обратился в городской совет относительно рассылки данных повесток. Они формируют список, передают нам повестки, а мы присылаем заказным письмом военнообязанным лицам по месту их регистрации. В повестке указан срок, в какой военнообязанный должен обратиться в центр комплектования", — сказал Смаль.

Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

К слову, лиц, уклоняющихся от военного учета и добровольно не уплативших штрафы, которые им "выпишет" ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. Это касается, в частности, тех, кто не сообщил государству свои актуальные данные.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦПАУ.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

Житомир армия военный призыв почта военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные резерв

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