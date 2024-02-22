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В одном из ТЦК Киева безосновательно "списали" более 20 офицеров запаса — детали

22 февраля 2024 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В одном из ТЦК Киева безосновательно "списали" более 20 офицеров запаса — детали
Украинские военные. Иллюстративное фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Печерском районе Киева безосновательно "списывал" военнообязанных. В течение 2022-2023 годов с военного учета было снято не менее 24 офицеров запаса.

Об этом сообщило Слідство.Інфо в четверг, 22 февраля.

В Киеве сняли с учета 24 офицера запаса

В расследовании ссылаются на результаты проверки военной службы правопорядка.

Согласно документам, снятые с учета мужчины якобы имели звание от младшего лейтенанта до майора.

ВСП называет такие "списания" безосновательными, поскольку была нарушена сама процедура, а в личных делах офицеров запаса отсутствовал обязательный документ — свидетельство о болезни.

Там квалифицировали такие нарушения, как халатное отношение к военной службе.

Известно, что аналогичное нарушение было выявлено также в Голосеевском ТЦК и СП — в обоих случаях досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Сейчас в Украине прохождение ВВК достаточно сложное для военнослужащих, поскольку человека с одним и тем же диагнозом могут признать "пригодным", "ограниченно пригодным" и "непригодным". Это обусловлено нечеткими формулировками в приказе Минобороны №402 о ВВК.

Кроме того, журналисты Слідства.Інфо получили документ с фамилиями всех 24 офицеров запаса, которые были "списаны". Из них идентифицировали четырех — они утверждают, что были сняты с учета по правилам, а все вопросы нужно адресовать ТЦК.

В то же время, один из военнообязанных сейчас якобы находится за границей.

Комментарий Печерского ТЦК

На запрос журналистов в ТЦК в Печерском районе ответили, что считают некорректными какие-либо комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценку ее результатов.

Напомним, 22 февраля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации находящихся на срочной службе военных. Он уже направлен на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Также мы писали, что из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. В настоящее время в проект уже подано более 3000 правок.

Киев
военкомат
военный призыв
военный учет
ТЦК и СП
офицеры запаса

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