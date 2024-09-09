Гаряча лінія з питань мобілізації в Україні - номер телефону

Оператори гарячої лінії. Ілюстративне фото: freepik

Херсонський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки створив "гарячу лінію". На неї можна звертатися щодо питань мобілізації військовозобов'язаних.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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"Для якісної комунікації і оперативного реагування на звернення громадян в Херсонському Обласному ТЦК та СП і в РТЦ Херсонської області функціонує "гаряча лінія", — йдеться у повідомленні.

Звернутися можна за контактами:

Херсонський ОТЦК та СП: 0800509892, 0677257030;

Херсонський РТЦК та СП: 067 725 6905;

Бериславський РТЦК та СП: 0677257016;

За цими номерами громадяни можуть дізнатися інформацію стосовно чинного законодавства та інших нормативно-правових актів щодо мобілізації, отримати відповідь на питання повʼязаних з військовим обліком, підстав та порядку реалізації права на відстрочку, порядку здійснення бронювання тощо.

відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг Херсонського ОТЦК та СП: 068610 5472.

3а цим номером інформують про одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни", оформлення документів для отримання пенсії по втраті годувальника або оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій, евакуацію полеглих "НА ЩИТІ" та щодо інших питань, повʼязаних з соціальним захистом військовослужбовців і членів їх сімей.