Горячая линия по мобилизации в Украине - номер телефона

В одной из областей Украины создали горячую линию по мобилизации — куда обращаться
Херсонский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки создал "горячую линию". На нее можно обращаться по вопросам мобилизации военнообязанных.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской МВА в Telegram в понедельник, 9 сентября.
Куда обратиться по вопросам мобилизации в Украине
"Для качественной коммуникации и оперативного реагирования на обращение граждан в Херсонском Областном ТЦК и СП и РТЦ Херсонской области функционирует "горячая линия", — говорится в сообщении.
Обратиться можно за контактами:
- Херсонский ОТЦК и СП: 0800509892, 0677257030;
- Херсонский РТЦК и СП: 067 725 6905;
- Бериславский РТЦК и СП: 0677257016;
По этим номерам граждане могут узнать информацию о действующем законодательстве и других нормативно-правовых актах по мобилизации, получить ответ на вопросы, связанные с военным учетом, основания и порядок реализации права на отсрочку, порядок осуществления бронирования и т.д.
- отдел оформления пособий, военных пенсий и льгот Херсонского ОТЦК и СП: 068 610 5472.
3а этим номером информируют об единовременной денежной помощи в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны", оформлении документов для получения пенсии по потере кормильца или оформлении документов для получения статуса участника боевых действий, эвакуации павших "НА ЩИТІ" и других вопросов, связанных с социальной защитой военнослужащих и членов их семей.
Читайте Новини.LIVE!