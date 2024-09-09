Горячая линия по мобилизации в Украине - номер телефона

Операторы горячей линии. Иллюстративное фото: freepik

Херсонский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки создал "горячую линию". На нее можно обращаться по вопросам мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской МВА в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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"Для качественной коммуникации и оперативного реагирования на обращение граждан в Херсонском Областном ТЦК и СП и РТЦ Херсонской области функционирует "горячая линия", — говорится в сообщении.

Обратиться можно за контактами:

Херсонский ОТЦК и СП: 0800509892, 0677257030;

Херсонский РТЦК и СП: 067 725 6905;

Бериславский РТЦК и СП: 0677257016;

По этим номерам граждане могут узнать информацию о действующем законодательстве и других нормативно-правовых актах по мобилизации, получить ответ на вопросы, связанные с военным учетом, основания и порядок реализации права на отсрочку, порядок осуществления бронирования и т.д.

отдел оформления пособий, военных пенсий и льгот Херсонского ОТЦК и СП: 068 610 5472.

3а этим номером информируют об единовременной денежной помощи в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны", оформлении документов для получения пенсии по потере кормильца или оформлении документов для получения статуса участника боевых действий, эвакуации павших "НА ЩИТІ" и других вопросов, связанных с социальной защитой военнослужащих и членов их семей.