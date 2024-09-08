Мобілізація в Україні 2024 — хто має право на відстрочку

Відстрочка від мобілізації — хто має законне право не йти до армії
В Україні досі триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі громадяни мають законне право на відстрочку від служби в армії.
Кого це стосується — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Хто має повне право на відстрочку від мобілізації
Згідно з текстом документа, право на відстрочку має відразу декілька категорій призовників. Умовно до них належать:
- заброньовані особи;
- за станом здоров’я;
- за сімейними обставинами;
- у зв’язку з навчанням та/або набуттям наукового ступеня;
- у зв’язку з професійною діяльністю.
Крім того, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовики, які були звільнені з полону. А також нещодавно у парламенті схвалили повернення відстрочки від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях та виконанні бойових завдань.
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