Мобілізація в Україні 2024 — хто має право на відстрочку

Люди у ТЦК. Ілсютративне фото: ЖОТЦК СП

В Україні досі триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі громадяни мають законне право на відстрочку від служби в армії.

Кого це стосується — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Згідно з текстом документа, право на відстрочку має відразу декілька категорій призовників. Умовно до них належать:

заброньовані особи;

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

у зв’язку з навчанням та/або набуттям наукового ступеня;

у зв’язку з професійною діяльністю.

Крім того, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовики, які були звільнені з полону. А також нещодавно у парламенті схвалили повернення відстрочки від мобілізації для тих, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях та виконанні бойових завдань.