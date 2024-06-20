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Минобороны запустило чатбот "Армия+" — какая его функция

20 июня 2024 10:31
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Создание чат-бота Армия+
Военный со смартфоном. Фото иллюстративное: АрміяІнформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержки военнообязанных, военных и их семей.

Об этом Минобороны сообщило на своей странице в Telegram в четверг, 20 июня.

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Приложение "Армия+". Фото: Минобороны

Новый чат-бот для военных

В Украине начал действовать новый чат-бот "Армия+". Он был создан для поддержки военных, гражданских лиц и их семей.

Чат-бот доступен по ссылке и предлагает быстрые ответы на широкий спектр вопросов.

"Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов", — пояснили в Минобороны.

Міноборони України
Сообщение Минобороны Украины. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что для военных готовят приложение Армия+.

Напомним, что полмиллиона военно-учетных документов было сформировано в приложении Резерв+ за сутки. Для того чтобы сформировать документ, нужно обновить приложение.

Минобороны
ВСУ
Украина
военные
чат-бот
военнообязанные

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