Создание чат-бота Армия+

Минобороны запустило чатбот "Армия+" — какая его функция
В Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержки военнообязанных, военных и их семей.
Об этом Минобороны сообщило на своей странице в Telegram в четверг, 20 июня.
Новый чат-бот для военных
В Украине начал действовать новый чат-бот "Армия+". Он был создан для поддержки военных, гражданских лиц и их семей.
Чат-бот доступен по ссылке и предлагает быстрые ответы на широкий спектр вопросов.
"Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов", — пояснили в Минобороны.
Ранее мы сообщали, что для военных готовят приложение Армия+.
Напомним, что полмиллиона военно-учетных документов было сформировано в приложении Резерв+ за сутки. Для того чтобы сформировать документ, нужно обновить приложение.
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