В Міноборони пояснили, чи будуть впроваджуватися електронні бойові розпорядження

Військовий користується телефоном. Фото: expres.online

В Міноборони заявили, що для успішного впровадження електронних бойових розпоряджень необхідно створити детальний реєстр військовослужбовців і забезпечити безпечний обмін інформацією між різними рівнями доступу. Наразі це є серйозним технологічним викликом.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в інтерв'ю для АрміяInform.

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Черногоренко наголосила на необхідності підбору відповідної архітектури для кожного цифрового рішення, яка забезпечить ефективне масштабування та стійкість системи.

Вона також підкреслила, що для впровадження електронних бойових розпоряджень важливо мати повний реєстр військовослужбовців. Окрім цього, необхідно забезпечити надійний обмін інформацією між різними рівнями секретності — від таємного до службового та відкритого доступу.

"І це — досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури, тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", — зазначила заступниця міністра оборони.