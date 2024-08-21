В Минобороны объяснили, будут ли внедряться электронные боевые распоряжения

Военный пользуется телефоном. Фото: expres.online

В Минобороны заявили, что для успешного внедрения электронных боевых предписаний необходимо создать подробный реестр военнослужащих и обеспечить безопасный обмен информацией между разными уровнями доступа. Сейчас это серьезный технологический вызов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в интервью для АрміяInform.

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Электронные боевые распоряжения

Черногоренко отметила необходимость подбора соответствующей архитектуры для каждого цифрового решения, которая обеспечит эффективное масштабирование и устойчивость системы.

Она также подчеркнула, что для внедрения электронных боевых предписаний важно иметь полный реестр военнослужащих. Кроме того, необходимо обеспечить надежный обмен информацией между разными уровнями секретности — от тайного до служебного и открытого доступа.

"И это — достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры, тогда мы сможем цифровать боевое распоряжение", — отметила заместитель министра обороны.