В Минобороны объяснили, будут ли внедряться электронные боевые распоряжения

В Минобороны ответили, при каком условии будут внедрять электронные боевые распоряжения
В Минобороны заявили, что для успешного внедрения электронных боевых предписаний необходимо создать подробный реестр военнослужащих и обеспечить безопасный обмен информацией между разными уровнями доступа. Сейчас это серьезный технологический вызов.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в интервью для АрміяInform.
Электронные боевые распоряжения
Черногоренко отметила необходимость подбора соответствующей архитектуры для каждого цифрового решения, которая обеспечит эффективное масштабирование и устойчивость системы.
Она также подчеркнула, что для внедрения электронных боевых предписаний важно иметь полный реестр военнослужащих. Кроме того, необходимо обеспечить надежный обмен информацией между разными уровнями секретности — от тайного до служебного и открытого доступа.
"И это — достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры, тогда мы сможем цифровать боевое распоряжение", — отметила заместитель министра обороны.
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