В Україні військовослужбовці після досягнення віку 60 років можуть залишитися в ЗСУ

Стало відомо, чи можуть 60-річні військові залишитися в ЗСУ
20 серпня 2024 18:00
Військовий пенсійного віку. Ілюстративне фото: echokieva.com
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. У випадку досягнення військовим віку 60 років він підлягає виключенню з обліку, але є нюанс.
Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".
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Чоловіки у віці 60 років в Україні не підлягають мобілізації, тому що досягли граничного віку перебування в запасі — їх має бути виключенню з військового обліку. Водночас у випадку, якщо громадянин бажає продовжити службу, він може залишитися в армії ще на п'ять років.
Зазначимо, що згідно з законом максимальний вік в ЗСУ становить:
- для рядових, молодшого сержантського і старшинського складу на контракті — 45 років;
- старшого сержантського і старшинського складу на контракті — 50 років;
- вищого сержантського і старшинського складу на контракті — 55 років;
- молодшого офіцерського складу — 45 років;
- старшого офіцерського складу, а саме майори та підполковники — 50 років, а полковники та капітани першого рангу — 55 років;
- вищого офіцерського складу — граничний вік — 60 років, але за власним бажанням до 65 років.
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