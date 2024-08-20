В Україні військовослужбовці після досягнення віку 60 років можуть залишитися в ЗСУ

Військовий пенсійного віку. Ілюстративне фото: echokieva.com

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. У випадку досягнення військовим віку 60 років він підлягає виключенню з обліку, але є нюанс.

Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Чоловіки у віці 60 років в Україні не підлягають мобілізації, тому що досягли граничного віку перебування в запасі — їх має бути виключенню з військового обліку. Водночас у випадку, якщо громадянин бажає продовжити службу, він може залишитися в армії ще на п'ять років.

Зазначимо, що згідно з законом максимальний вік в ЗСУ становить: