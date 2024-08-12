Електронні рапорти у Армія+ прирівняли до паперових

Е-рапорт. Фото: Міноборони

Міністерство оборони 8 серпня презентувало мобільний застосунок для військовослужбовців "Армія+". Він повинен допомогти військовим витрачати менше часу на паперову тяганину, через що вони матимуть можливість результативніше виконувати бойові задачі. Зокрема, в застосунку планують ввести електронні рапорти.

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Про це розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Українська правда" у понеділок, 12 серпня.

Без рапортів немає служби

Рапорт — найпоширеніша офіційна форма комунікації між рядовими військовими й командирами. Ці документи бувають різними: на звільнення, отримання відпустки, переведення в інший підрозділ, проходження ВЛК, лікування, отримання довідки про обставини травми, виплату грошового забезпечення.

"Коли ми пишемо рапорт, у якому просимо надати можливість піти в звільнення такого-то числа, зобов'язані додати до нього ксерокопію паспорта людини, з якою плануємо зустрітися під час звільнення. Наприклад, копію паспорта дружини. Якщо вона з іншого міста, треба додати ксерокопію квитків на потяг або автобус, які взяла, щоб приїхати, ксерокопію бронювання готелю, щоб підтвердити, що ми не будемо виїжджати за місто. Керівництво має перевірити всі ці папірці й вирішити, чи погоджувати звільнення", — розповідає виданню військовослужбовець, який мобілізувався навесні 2024-го року.

Іноді рапорти "губляться" в процесі реєстрації. Як наслідок, боєць не може отримати бажане. За словами військових, такі ситуації трапляються через завантаженість штабістів.

"За вказівкою Сирського, усі "тиловики" мають з'їздити на фронт хоча б на одну ротацію. Тому зараз людей у штабах реально не вистачає. Штабісти не встигають опрацьовувати всі рапорти, тому деякі з них губляться", — пояснює військовослужбовець.

Армія в смартфоні — які цифрові проєкти впроваджує Міноборони

Перед запуском застосунку представники Міноборони опитали майже 64 тисячі військовослужбовців, щоби визначити, які цифрові послуги найбільш затребувані в Збройних силах України.

Понад 64% бійців відзначили необхідність переведення паперових рапортів в електронну форму. Адже приблизно 50% всіх дій в армії пов'язані з написанням бійцями рапорту. Найчастіше військовий має особисто доставити цей документ до штабу бригади.

Тому головною функцією застосунку "Армія+" стали електронні рапорти. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко уточнює, що завдяки додатку військовослужбовці зможуть надсилати своїм командирам 11 видів рапортів, які згруповані за чотирма типами — "на відпустку", "на допомогу", "направлення" і "видача направлення", просто зі свого мобільного телефону.

"Коли ми почали аналізувати, що відбувається з паперовими рапортами, побачили, що командири можуть складати їх у стос паперів, які розглядатимуться пізніше, або взагалі вважатимуться "загубленими" без пояснення причини. У застосунку "Армія+" це неможливо, тому що командир буде зобов'язаний пояснити, чому відхиляє рапорт. Цей коментар додаватиметься в електронний архів і вище військове керівництво зможе його проаналізувати в разі запиту бійця", — підкреслює Черногоренко.

Вона наголосила, що цифровий рапорт, створений у застосунку "Армія+", прирівняний до паперового. Однак паперові рапорти не будуть ліквідовані. Військові зможуть формувати такі документи як в електронному вигляді в "Армії+", так і в звичному паперовому — на вибір командира.

Також у першій версії застосунку працює функція "АрміяID", завдяки якій військовослужбовець може підтвердити свій статус. За словами Черногоренко, будь-яка структура зможе ідентифікувати бійця за допомогою "Армії+". Завдяки цій функції військові зможуть отримувати пільги, оформлювати кредити, а також викуповувати квитки на транспорт.

Згодом Міноборони планує розгорнути нові модулі в застосунку.

Перший — навчання: будуть створені цифрові курси для бійців відповідно до їхнього запиту, наприклад, навчання керуванню БпЛА.

Другий — списання зброї в електронному форматі.

Окремо Міністерство оборони скасувало 11 паперових журналів обліку особового складу. Зараз цей нормативно-правовий акт реєструється в Міністерстві юстиції.