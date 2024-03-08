В Міноборони розповіли про темпи будівництва ліній оборони на фронті

Будівництво оборонних рубежів. Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів про свою робочу поїздку, під час якої він особисто оглянув роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів на декількох ділянках лінії фронту. Також Гаврилюк з представниками парламенту та керівниками обласних військових адміністрацій обговорив ситуацію та проблеми на місцях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 8 березня.

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За словами заступника міністра оборони, інженерні роботи з будівництва ліній оборони пришвидшилися останнім часом, завдяки погодним умовам, новим ресурсам та технічним засобам, а також фінансуванню від уряду.

Як відбувається фортифікаційне облаштування оборонних рубежів

Гаврилюк також повідомив, що існує затверджений план фортифікаційного облаштування оборонних рубежів, який визначає обсяги, терміни та відповідальних за кожну ділянку. Він також зазначив, що лінії оборони облаштовують не тільки військові, а й цивільні бригади. До виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені практично всі обласні військові адміністрації.

Генерал-лейтенант додав, що щодня заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба координує виконання завдань з будівництва лінії оборони обласними військовими адміністраціям, а щотижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль слухає доповіді відповідальних осіб про стан будівництва оборонних рубежів.

Роботи з будівництва лінії оборони. Фото: Міноборони

Укріплений бункер на позиціях ЗСУ. Фото: Міноборони



Лінія "зубів дракона" на оборонних позиціях ЗСУ. Фото: Міноборони



Укріплений бункер на позиціях оборони. Фото: Міноборони

Безперервна робота на лінії фронту

Іван Гаврилюк розповів, що роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів тривають майже без зупинки, якщо це дозволяють безпекова ситуація та погода. Найбільшою перепоною під час будівництва ліній оборони є ворожі безпілотники. Вони часто заважають залученню необхідної будівельної техніки, ставлять під загрозу життя воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і уповільнюють темп робіт.

Гаврилюк пояснив, що будівництво лінії оборони — це комплекс робіт, який включає, зокрема, інженерні роботи з будівництва траншей, ходів сполучення та облаштування бліндажів, бетонних укриттів, вогневих позицій, укриттів для техніки, встановлення інженерних загороджень, спеціальних бетонних конструкцій, тощо.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій ОВА показали, як будують фортифікації для оборони області.

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