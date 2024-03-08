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В Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте

8 марта 2024 13:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Минобороны рассказали о темпах строительства линий обороны на фронте
Строительство оборонительных рубежей. Фото: Минобороны
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о своей рабочей поездке, во время которой он лично осмотрел работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей на нескольких участках линии фронта. Гаврилюк с представителями парламента и руководителями областных военных администраций обсудил ситуацию и проблемы на местах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 8 марта.

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По словам заместителя министра обороны, инженерные работы по строительству линий обороны ускорились в последнее время благодаря погодным условиям, новым ресурсам и техническим средствам, а также финансированию от правительства.

Как происходит фортификационное обустройство оборонных рубежей

Гаврилюк также сообщил, что существует утвержденный план фортификационного устройства оборонных рубежей, определяющий объемы, сроки и ответственные за каждый участок. Он также отметил, что линии обороны обустраивают не только военные, но и гражданские бригады. К выполнению задачи строительства линии обороны привлечены практически все областные военные администрации.

Генерал-лейтенант добавил, что ежедневно заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба координирует выполнение задач строительства линии обороны областными военными администрациям, а еженедельно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль слушает доклады ответственных лиц о состоянии строительства оборонных рубежей.

Работы по строительству линии обороны. Фото: Минобороны
Работы по строительству линии обороны. Фото: Минобороны
Укрепленный бункер на позициях ВСУ. Фото: Минобороны
Укрепленный бункер на позициях ВСУ. Фото: Минобороны
Линия "зубов дракона" на оборонных позициях ВСУ. Фото: Минобороны

Линия "зубов дракона" на оборонных позициях ВСУ. Фото: Минобороны
Укрепленный бункер на позициях обороны. Фото: Минобороны

Укрепленный бункер на позициях обороны. Фото: Минобороны

Непрерывная работа на линии фронта

Иван Гаврилюк рассказал, что работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей продолжаются почти без остановки, если это позволяет ситуация и погода. Наибольшим препятствием при строительстве линий обороны являются вражеские беспилотники. Они часто мешают привлечению требуемой строительной техники, ставят под угрозу жизнь военных, военных инженеров, гражданских бригад и замедляют темп работ.

Гаврилюк пояснил, что строительство линии обороны — это комплекс работ, который включает, в частности, инженерные работы по строительству траншей, ходов сообщения и обустройства блиндажей, бетонных укрытий, огневых позиций, укрытий для техники, установки инженерных заграждений, специальных бетонных конструкций и т.д.

Напомним, что недавно в Запорожской ОВА показали, как строят фортификации для обороны области.

Ранее мы писали, что в Минобороны рассказали, сколько стран уже присоединилось к украинской IT-коалиции.

война
Минобороны
ВСУ
Украина

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