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Це трагедія — в Міноборони відповіли, чого найбільше бракує на фронті

5 березня 2024 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Це трагедія — в Міноборони відповіли, чого найбільше бракує на фронті
Українські захисники на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що на передовій відчутно не вистачає людей. За його словами, військовозобов'язані під час мобілізації не мають часу "сидіти вдома".

Про це Олексій Бежевець розповів у коментарі The Washington Post, опублікованому в понеділок, 4 березня.

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На передовій бракує людей

Бежевець наголосив, що чоловіки призовного віку мають змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", — зазначив він.

Крім того, посадовець додав, що крім "браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що наразі Україні потрібна загальна мобілізація. Західні партнери можуть зупинити постачання допомоги і в результаті держава зможе розраховувати лише на себе.

Також ми писали, що українські захисники 63 бригади, які воюють на Лиманському напрямку, розповіли, що зважаючи на проведення військового призову в Україні, вони не вірять, що демобілізуються найближчим часом.

Міноборони
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні
війна

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