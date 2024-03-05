Це трагедія — в Міноборони відповіли, чого найбільше бракує на фронті

Українські захисники на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Радник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що на передовій відчутно не вистачає людей. За його словами, військовозобов'язані під час мобілізації не мають часу "сидіти вдома".

Про це Олексій Бежевець розповів у коментарі The Washington Post, опублікованому в понеділок, 4 березня.

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На передовій бракує людей

Бежевець наголосив, що чоловіки призовного віку мають змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", — зазначив він.

Крім того, посадовець додав, що крім "браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що наразі Україні потрібна загальна мобілізація. Західні партнери можуть зупинити постачання допомоги і в результаті держава зможе розраховувати лише на себе.

Також ми писали, що українські захисники 63 бригади, які воюють на Лиманському напрямку, розповіли, що зважаючи на проведення військового призову в Україні, вони не вірять, що демобілізуються найближчим часом.