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В Міноборони пояснили юридичну силу електронного військового квитка

20 червня 2024 07:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Міноборони пояснили юридичну силу електронного військового квитка
Додаток "Резерв+". Фото ілюстративне: РБК-Україна
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Відповідне роз'яснення Міноборони надіслало всім уповноваженим органам.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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"Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий", — заявила Черногоренко.

Вона додала, що Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім органам, які уповноважені та зобов'язані перевіряти ці електронні документи.

Перевіряти документи мають право працівники:

  • територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • Державної прикордонної служби України (ДПСУ);
  • Національної поліції.

Вона наголосила, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію, яка виникла.

Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.

Нагадаємо, ми розповідали, за яких обставин повістки військовозобов'язаним надсилатимуть поштою.

Україна
мобілізація
документи
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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