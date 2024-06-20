В Міноборони пояснили юридичну силу електронного військового квитка
Електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Відповідне роз'яснення Міноборони надіслало всім уповноваженим органам.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Електронний військовий квиток
"Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий", — заявила Черногоренко.
Вона додала, що Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім органам, які уповноважені та зобов'язані перевіряти ці електронні документи.
Перевіряти документи мають право працівники:
- територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- Державної прикордонної служби України (ДПСУ);
- Національної поліції.
Вона наголосила, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію, яка виникла.
Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.
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