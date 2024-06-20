В Минобороны объяснили юридическую силу электронного военного билета
Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Соответствующее разъяснение Минобороны направило всем уполномоченным органам.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Электронный военный билет
"Кабмином было принято постановление №559. Оно четко указывает, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — заявил Черногоренко.
Она добавила, что Министерство обороны направило разъяснение всем органам, уполномоченным и обязанным проверять эти электронные документы.
Проверять документы имеют право работники:
- территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
- Национальная полиция.
Она подчеркнула, что в случае отказа от рассмотрения электронного военно-учетного документа необходимо сообщать об этих случаях на электронную почту поддержки приложения "Резерв+". В письме нужно описать возникшую ситуацию.
Раньше мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.
Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.
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