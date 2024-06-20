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В Минобороны объяснили юридическую силу электронного военного билета

20 июня 2024 07:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Минобороны объяснили юридическую силу электронного военного билета
Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: РБК-Украина
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Соответствующее разъяснение Минобороны направило всем уполномоченным органам.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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"Кабмином было принято постановление №559. Оно четко указывает, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — заявил Черногоренко.

Она добавила, что Министерство обороны направило разъяснение всем органам, уполномоченным и обязанным проверять эти электронные документы.

Проверять документы имеют право работники:

  • территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
  • Национальная полиция.

Она подчеркнула, что в случае отказа от рассмотрения электронного военно-учетного документа необходимо сообщать об этих случаях на электронную почту поддержки приложения "Резерв+". В письме нужно описать возникшую ситуацию.

Раньше мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.

Украина
мобилизация
документы
ТЦК и СП
военнообязанные

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