Мобілізація в Україні — чи вручатимуть повістки тим, хто оновив дані в Резерв+

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або ж онлайн у застосунку Резерв+.

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Проте, чи означає оновлення даних у "Резерв+" автоматичне звільнення від повісток на вулиці? На це питання відповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

Як пояснила правозахисниця, оновлюючи дані онлайн у додатку, військовозобов'язаний виконує вимогу закону, а отже йому не загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу й при перевірці оновлену інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК.

Проте, якщо таку особу зупинять ТЦК й перевірять її дані, то наступним кроком буде направлення на військово-лікарську комісію. Як додала Аніщенко, тих, хто ще не оновив дані, очікує повістка для уточнення даних, а потім вже направлення на ВЛК.

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і надалі реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", — пояснює адвокат.

Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.

Нагадаємо, ми розповідали, за яких обставин повістки військовозобов'язаним надсилатимуть поштою.

Також ми інформували, що робити, якщо забули документ про "бронь" удома та отримали повістку.