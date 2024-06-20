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Чи чекати повістки українцям, які оновили дані в Резерв+ — пояснює адвокат

20 червня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи вручатимуть повістки тим, хто оновив дані в Резерв+
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або ж онлайн у застосунку Резерв+.

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Проте, чи означає оновлення даних у "Резерв+" автоматичне звільнення від повісток на вулиці? На це питання відповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна

Як пояснила правозахисниця, оновлюючи дані онлайн у додатку, військовозобов'язаний виконує вимогу закону, а отже йому не загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу й при перевірці оновлену інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК. 

 Проте, якщо таку особу зупинять ТЦК й перевірять її дані, то наступним кроком буде направлення на військово-лікарську комісію. Як додала Аніщенко, тих, хто ще не оновив дані, очікує повістка для уточнення даних, а потім вже направлення на ВЛК. 

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і надалі реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", — пояснює адвокат.

 

Раніше ми писали, коли можна не брати повістку у працівників ТЦК на законних підставах.

Нагадаємо, ми розповідали, за яких обставин повістки військовозобов'язаним надсилатимуть поштою

Також ми інформували, що робити, якщо забули документ про "бронь" удома та отримали повістку.

мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
резерв

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