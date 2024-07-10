Як запропонувати зміни в системі ЗСУ — у Міноборони розповіли про роботу нового порталу

Оператори БпЛА. Фото ілюстративне: Міноборони

В Міністерстві оборони України підбили підсумки двох місяців роботи нової платформи, через яку будь-хто може повідомити про те, що варто змінити у ЗСУ. Портал "Дерегуляція в системі Міноборони" було запущено у травні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у середу, 10 липня.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Які процеси вдалося спростити

Прикладом конкретних уже опрацьованих Міноборони пропозицій є ініціативи, що стосуються земель оборони, на підставі яких уже розроблено алгоритм оформлення права користування земельними ділянками для потреб оборони. Іншим прикладом є пропозиції змін до низки нормативно-правових актів для оптимізації процесу списання пально-мастильних матеріалів на БпЛА, а також спрощення допуску операторів безпілотників до польотів.

"Для нас важливо, аби кожен міг стати частиною змін, які спрощують реалізацію військовослужбовцями своїх прав, сприяють дієвій взаємодії у сфері виробництва, закупівель, логістики та інших напрямів у сфері оборони", — зазначили у відомстві.

Про які проблеми у ЗСУ можна повідомити

Пропозиції, які надходять через портал, стосуються зазвичай питань:

кадрового забезпечення та проходження військової служби;

матеріально-технічного забезпечення;

документообігу та адміністративних процедур;

фінансів;

підготовки та навчання військовослужбовців;

соціального захисту.

Після отримання пропозиції Міноборони аналізує її зміст на предмет системності, нагальності, співвідношення між очікуваним ефектом і витраченими зусиллями на впровадження, кількості військовослужбовців, яких стосуватиметься зміна, а також можливого впливу на боєздатність військ та їх ефективність тощо.

Статистика звернень. Інфографіка Міноборони

Нагадаємо, з початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 60 зразків боєприпасів різних типів. Вони були допущені до експлуатації у Силах оборони.

Раніше в Міністерстві оборони розвіяли ТОП-5 міфів, через які люди не оновлюють дані у "Резерв+". Зокрема, спростували інформацію про те, що за допомогою цього додатку територіальні центри комплектування слідкують за військовозобов'язаними.

Також ми писали, що протягом червня цього року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн продуктів для українських військових. Причина в тому, що продукти виявилися неякісними та небезпечними.