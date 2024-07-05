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Міноборони розвіяли п'ять найпоширеніших міфів про Резерв+

5 липня 2024 11:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
ТОП-5 найпоширеніших міфів у Резерв+
Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Міністерстві оборони розвіяли ТОП-5 міфів, через які люди не оновлюють дані у Резерв+. Зокрема, спростували інформацію про те, що за допомогою цього додатку територіальні центри комплектування слідкують за військовозобов'язаними.

Про це розповіла заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко.

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П'ять основних міфів про Резерв+

В Міноборони відповіли на п'ять головних виправдань військовозобов'язаних, які не бажають оновлювати дані в Резерв+.

Міф 1 — військово-обліковий документ у Резерв+ ні на що не впливає. Треба звертатися до ЦНАП.

В Міноборони пояснили, що це неправда — застосунок Резерв+ та ЦНАП генерують однакові документи. 

Міф 2той, хто оновлює дані через Резерв+, автоматично опиняються у розшуку.

Згідно з поясненнями Міноборони, такий статус з’являється не через оновлення даних у застосунку, ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату.

Міф 3 — страх, що дані можуть вкрасти через Резерв+, а у ЦНАП не вкрадуть".

Пояснення Міноборони — Резерв+ лише відображає інформацію з реєстру ''Оберіг'' і не зберігає її на власних серверах. 

Міф 4 —  страх перед електронною повісткою у Резерв+.

В Міноборони запевнили, що такого не буде, оскільки закони України про військо й мобілізацію не знають, що таке електронна повістка.

Міф 5 — Резерв+ відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК знайшли військовозобов'язаного. 

В Міноборони запевнили, що це конспірологічна теорія. Насправді у будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих. Резерв+ немає жодної потреби у геолокації.

Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний застосунок "Резерв+" не є офіційним документом. Але у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним. 

Також ми писали, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+".  Показники реєстрації продовжують зростати.

війна Міноборони Україна міфи мобілізація ТЦК та СП розвінчуємо міфи резерв

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