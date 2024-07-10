Как предложить изменения в системе ВСУ — в Минобороны рассказали о работе нового портала

Операторы БпЛА. Фото иллюстративное: Минобороны

В Министерстве обороны Украины подвели итоги двух месяцев работы новой платформы, через которую кто-либо может сообщить о том, что следует изменить в ВСУ. Портал "Дерегуляция в системе Минобороны" был запущен в мае.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 10 июля.

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Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Какие процессы удалось упростить

Примером конкретных уже проработанных Минобороны предложений являются инициативы, касающиеся земель обороны, на основании которых уже разработан алгоритм оформления права пользования земельными участками для нужд обороны. Другим примером являются предложения изменений в ряд нормативно-правовых актов для оптимизации процесса списания горюче-смазочных материалов на БпЛА, а также упрощение допуска операторов беспилотников к полетам.

"Для нас важно, чтобы каждый мог стать частью изменений, которые упрощают реализацию военнослужащими своих прав, способствуют действенному взаимодействию в сфере производства, закупок, логистики и других направлений в сфере обороны", — отметили в ведомстве.

О каких проблемах в ВСУ можно сообщить

Предложения, которые поступают через портал, касаются обычно вопросов:

кадрового обеспечения и прохождения военной службы;

материально-технического обеспечения;

документооборота и административных процедур;

финансов;

подготовки и обучения военнослужащих;

социальной защиты.

После получения предложения Минобороны анализирует его содержание на предмет системности, неотложности, соотношения между ожидаемым эффектом и затраченными усилиями на внедрение, количества военнослужащих, которых будет касаться изменение, а также возможного влияния на боеспособность войск и их эффективность и тому подобное.

Статистика обращений. Инфографика Минобороны

Напомним, с начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 60 образцов боеприпасов разных типов. Они были допущены к эксплуатации в силах обороны.

Ранее в Министерстве обороны развеяли ТОП-5 мифов, из-за которых люди не обновляют данные в "Резерв+". В частности, опровергли информацию о том, что с помощью этого приложения территориальные центры комплектования следят за военнообязанными.

Также мы писали, что в течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.