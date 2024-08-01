Мобилизация в Украине – бронирование для аграриев

Работник сельскохозяйственной отрасли. Фото: Pexels

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины призвало областные военные администрации пересмотреть критерии бронирования работников. В первую очередь в этом нуждаются отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства.

Такое заявление сделал директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак.

Читайте также:

Бронирование для аграриев

Виштак отметил, что соответствующие профильные ассоциации отмечают в своих обращениях, что не все ОВА максимально учли возможность бронировать работников важных аграрных отраслей.

"Эти отрасли на сегодняшний день имеют критическое значение для экономики Украины. Ранее около 70% продукции овощеводства выращивали на юге Украины", — отметил Виштак.

Он также напомнил, что по состоянию на сегодняшний день часть этого бизнеса уничтожена в результате боевых действий, некоторые предприятия релоцированы. Такая ситуация повлияла на цены на внутреннем рынке.

В Минагрополитики отметили, что эти хозяйствующие субъекты обеспечивают отечественный рынок продукцией. В связи с этим следует способствовать, чтобы их работники получили бронирование от мобилизации.

Напомним, в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

Ранее мы писали, что бессрочное бронирование от мобилизации в особый период у работников государственных органов и органов местного самоуправления. Также это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.