Возвращение из СОЧ — через Армию+ теперь можно подать рапорт и возобновиться на службе

Приложение "Армия+". Фото: Минобороны

С 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армия+" стала доступна функция подачи рапорта на возвращение на службу после первого самовольного оставления воинской части (СОЧ). Рапорт будут рассматривать в течение 24 часов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Какой алгоритм действий

Черногоренко отметила, что для тех, кто возвращается из СОЧ впервые, санкции применяться не будут. Военным гарантирована реинтеграция, восстановление на службе и все надлежащие социальные выплаты.

Замминистра подчеркнула, что рапорт будут рассматривать в течение 24 часов. После этого военный получит сообщение с приказом прибыть в одну из 17 воинских частей резервного батальона, где его быстро восстановят на службе.

"В течение 24 часов военный получит уведомление, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их 17. Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, из которого он далее может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", — подытожила Черногоренко.

Также мы писали, что военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, может обратиться в военную службу правопорядка для того, чтобы вернуться в ряды ВСУ. Эта же структура решает и вопрос возможного возвращения в другую часть, а не ту, из которой солдат осуществил СОЧ.

А начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало рассказал, что если совершивший СОЧ военнослужащий не вернулся в воинскую часть, ему грозит уголовная ответственность.