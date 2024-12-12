Представник ТЦК та СП відповів, чи загрожуватиме після війни покарання військовим, які після СЗЧ не повернулися до служби

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало. Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

Якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує не штраф, а кримінальна відповідальність. Йдеться про реальний термін відбування покарання.

Про це в неділю, 8 грудня, в інтерв'ю Суспільному повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

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Представник ТЦК та СП зазначив, що президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, згідно з яким військовослужбовець після першого СЗЧ може повернутися до служби й не понести за свій вчинок жодного покарання.

"Така людина не буде судима чи утискатися з боку інших військовослужбовців. Якщо сталося так, що вона десь не витримала психологічного тиску, злякалася чи не впоралася із природою, то їй надається право вибирати іншу військову частину. Для цього необхідно лише подати відповідну заяву", — пояснив Монукало.

Також він додав, що в разі неповернення після СЗЧ до служби боєць може опинитись у в'язниці.

"Можливо, хтось вважає, що дочекається завершення війни, а там, можливо, забудуть за нього. Ні, відкривається справа без строку давності. За тими статтями засуджують без строку давності", — наголосив військовий.

Нагадаємо, Сергій Монукало заявив про безпідставність звинувачень щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.

Також ми повідомляли, що у Львівській області солдат відлучився з військової служби на один день. За це його зобов'язали сплатити штраф.