Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У ТЦК пояснили, чи каратимуть після війни за СЗЧ arrow

У ТЦК пояснили, чи каратимуть після війни за СЗЧ

12 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представник ТЦК та СП відповів, чи загрожуватиме після війни покарання військовим, які після СЗЧ не повернулися до служби
Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало. Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує не штраф, а кримінальна відповідальність. Йдеться про реальний термін відбування покарання.

Про це в неділю, 8 грудня, в інтерв'ю Суспільному повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

Читайте також:

Яке покарання загрожує військовослужбовцям за скоєння СЗЧ

Представник ТЦК та СП зазначив, що президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав закон, згідно з яким військовослужбовець після першого СЗЧ може повернутися до служби й не понести за свій вчинок жодного покарання.

"Така людина не буде судима чи утискатися з боку інших військовослужбовців. Якщо сталося так, що вона десь не витримала психологічного тиску, злякалася чи не впоралася із природою, то їй надається право вибирати іншу військову частину. Для цього необхідно лише подати відповідну заяву", — пояснив Монукало.

Також він додав, що в разі неповернення після СЗЧ до служби боєць може опинитись у в'язниці.

"Можливо, хтось вважає, що дочекається завершення війни, а там, можливо, забудуть за нього. Ні, відкривається справа без строку давності. За тими статтями засуджують без строку давності", — наголосив військовий.

Нагадаємо, Сергій Монукало заявив про безпідставність звинувачень щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.

Також ми повідомляли, що у Львівській області солдат відлучився з військової служби на один день. За це його зобов'язали сплатити штраф.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовослужбовці СЗЧ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Рівень крайньої бідності зріс — як змінилася економіка України

11:37 Українців повертатимуть з-за кордону — Камишін сказав коли

11:31 Театр в Одесі залишається з ім'ям Юрія Олеші — рішення облради

11:19 На Сонці сталося 28 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Перевірка ФОПів по-новому — до чого готуватися підприємцям

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

11:07 До протестів у Тбілісі долучилися держслужбовці — відомі причини

11:00 Виплати ООН у грудні — де доступна допомога у 3,6 тис. грн

10:58 В Одесі придумали, як забезпечити ЗСУ всім необхідним

10:51 Виділіть кошти військовим — фоторепортаж акції "Гроші на ЗСУ"

10:29 Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше

11:39 Рівень крайньої бідності зріс — як змінилася економіка України

11:37 Українців повертатимуть з-за кордону — Камишін сказав коли

11:31 Театр в Одесі залишається з ім'ям Юрія Олеші — рішення облради

11:19 На Сонці сталося 28 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:09 Перевірка ФОПів по-новому — до чого готуватися підприємцям

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

11:07 До протестів у Тбілісі долучилися держслужбовці — відомі причини

11:00 Виплати ООН у грудні — де доступна допомога у 3,6 тис. грн

10:58 В Одесі придумали, як забезпечити ЗСУ всім необхідним

10:51 Виділіть кошти військовим — фоторепортаж акції "Гроші на ЗСУ"

10:29 Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

Text

08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Text

01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника