Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает санитарам группы спецназначения

Медики помогают раненому военному. Фото иллюстративное: daycom.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют оказывать медицинскую помощь и готовы делать это в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 6 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности санитара группы спецназначения и требования к кандидатам на должность

На фронте санитары группы спецназначения должны участвовать в боевых действиях в составе подразделения, оказывать медицинскую помощь на поле боя, координировать эвакуацию раненых, контролировать состояние здоровья бойцов. Кроме того, среди обязанностей таких медиков надлежащее сохранение и использование медицинского оборудования и первая помощь при травмах или неотложных состояниях.

Чтобы занять должность, нужно знать характеристики и строение составных частей закрепленного вооружения, а также быть готовым к полной занятости и работе в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в бригаде есть вакансия для людей, которые умеют вкусно готовить. Ежемесячная зарплата повара в "Азове" составляет 27 тысяч гривен.

Также на фронте не хватает специалистов, которые умеют работать на токарных станках. На должность токаря приглашают людей в возрасте от 20 до 50 лет, которые имеют опыт работы на СТО или навыки по ремонту авто.