В Азове заявили, что для ускорения мобилизации бригада должна самостоятельно искать уклонистов
Заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал, что нужно для ускорения мобилизации. По его словам, боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.
Об этом Сергей Цисарук написал в соцсети X.
Ускорение мобилизации в Украине
Цисарук подчеркнул, что единственный надежный способ ускорения мобилизации — это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом.
"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — добавил он.
Напомним, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.
Также Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом перечне есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.
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