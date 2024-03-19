В Азове заявили, что для ускорения мобилизации бригада должна самостоятельно искать уклонистов

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал, что нужно для ускорения мобилизации. По его словам, боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.

Об этом Сергей Цисарук написал в соцсети X.

Читайте также:

Ускорение мобилизации в Украине

Цисарук подчеркнул, что единственный надежный способ ускорения мобилизации — это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом.

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — добавил он.

Пост Сергея Цисарука. Фото: скриншот

Напомним, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.

Также Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом перечне есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.