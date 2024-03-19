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В Азове заявили, что для ускорения мобилизации бригада должна самостоятельно искать уклонистов

19 марта 2024 15:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове заявили, что для ускорения мобилизации бригада должна самостоятельно искать уклонистов
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал, что нужно для ускорения мобилизации. По его словам, боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.

Об этом Сергей Цисарук написал в соцсети X.

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Цисарук подчеркнул, что единственный надежный способ ускорения мобилизации — это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом.

"Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — добавил он.

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Пост Сергея Цисарука. Фото: скриншот

Напомним, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины сейчас больше следят за процессом принятия закона о мобилизации, чем за поступлением оружия. Мужчинам старше 50 лет нужна замена, они не могут воевать постоянно.

Также Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом перечне есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

война
украинцы
Украина
полк "Азов"
мобилизация
уклонисты

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