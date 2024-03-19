Мобілізація аспірантів і студентів 2024 — які зміни нового законопроєкту 10449

Студенти в аудиторії. Фото: скриншот

Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Про що йдеться в законопроєкті №10449

Згідно з урядовим законопроєктом про мобілізацію № 10449, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту, підлягають призову на час мобілізації.

За словами Веніславського, не може бути поділу на тих, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і на тих, хто навчається на бюджеті. Це є неконституційно — порушує принцип рівності, зауважив нардеп.

"Тому ми прибрали цей поділ – всі аспіранти матимуть право на відстрочку, незалежно від форми навчання, — запевнив він.

Проте Міністерство освіти згодом має розробити механізми, зокрема і шляхом іспитів, щоб особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали б цим правом при вступі до аспірантури.

Незалежно — за кошти фізичних осіб чи коштом бюджету.

У попередній версії законопроєкту наголошувалося, що призову на військову службу в особливий період не підлягають здобувачі:

професійної та професійно-технічної освіти;

фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони там працюють.

У законопроєкті № 10449 спочатку прописали, що мобілізація аспірантів передбачена для тих, хто навчається за контрактом. Тобто йдеться про мобілізацію аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту. Тепер цю норму вирішили змінити і скасувати мобілізацію аспірантів, які навчаються на контракті.

Тобто відстрочка від мобілізації буде доступна усім аспірантам, незалежно від форми навчання.

У новій редакції документа наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають здобувачі: професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають наступний рівень освіти; а також докторанти та особи, зараховані в інтернатуру.

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Відстрочка надається призовникам, які:

визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;

навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);

обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);

мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).

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