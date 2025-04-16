Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам із комп'ютерних систем і мереж

Військовий зі Starlink. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати Starlink. Йдеться про інженерів із комп'ютерних систем і мереж.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 10 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера із комп'ютерних систем і мереж у бригаді "Азов"

Інженер із комп'ютерних систем і мереж має працювати з Mikrotik, Ubiquiti та інтернет-мережами, обслуговувати й покращувати мережі командного пункту та батальйону, ремонтувати Starlink.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 55 років, які готові вчитися та розвиватися. Бажано мати середню спеціальну або вищу освіту за спеціальністю чи досвід роботи на відповідних посадах.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує комірників. На роботу запрошують людей, які мають аналітичний склад розуму й готові до фізичних навантажень.

Також "Азов" запрошує до своїх лав абдомінальних і торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.