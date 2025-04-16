Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам по компьютерным системам и сетям

Военный со Starlink. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать Starlink. Речь идет об инженерах по компьютерным системам и сетям.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 10 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности инженера по компьютерным системам и сетям в бригаде "Азов"

Инженер по компьютерным системам и сетям должен работать с Mikrotik, Ubiquiti и интернет-сетями, обслуживать и улучшать сети командного пункта и батальона, ремонтировать Starlink.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые готовы учиться и развиваться. Желательно иметь среднее специальное или высшее образование по специальности или опыт работы на соответствующих должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает кладовщиков. На работу приглашают людей, которые имеют аналитический склад ума и готовы к физическим нагрузкам.

Также "Азов" приглашает в свои ряды абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.