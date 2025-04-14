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"Азов" шукає хірургів — яку пропонують зарплату

14 квітня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам
Хірурги. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу у свої батальйони та інші підрозділи абдомінальних, торакальних хірургів. Кандидати на посаду повинні мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи. Заробітна плата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 12 квітня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригаді спецпризначення "Азов" потрібні на фронті фахівці з будівництва. Зокрема, мова йде про людей, які вміють будувати інженерні споруди.

Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу людям, які досконало знають англійську мову. Мова йде про перекладачів.

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