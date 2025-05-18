Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-сантехнікам лазне-прального комбінату

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: ukrmilitary.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на сантехнічному обладнанні. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 13 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора-сантехніка лазне-прального комбінату

Оператор-сантехнік лазне-прального комбінату відповідає за встановлення, ремонт та обслуговування сантехнічного обладнання, систем водопостачання, каналізації й опалення. Серед його обов'язків регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій і збоїв у роботі. Також такий фахівець має швидко реагувати на поломки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах або під час бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи, опалення, водопостачання та каналізацію, уміють встановлювати, ремонтувати й обслуговувати обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють перекривати дахи. Йдеться про покрівельників.

Також бригада запрошує до своїх лав хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди з вищою освітою й щонайменше двома роками досвіду роботи.