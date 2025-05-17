Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує покрівельникам

Покрівельники. Фото: ukrainian.us

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на покрівельних роботах. Йдеться про покрівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 16 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки покрівельника та вимоги до кандидатів на посаду

Покрівельник має виконувати покрівельні роботи. Обійняти посаду у бригаді зможе людина, яка вміє розробляти план перекриття даху й готова до роботи в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує хірургів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки досвіду роботи.

Також у бригаді потрібні водії автобусів. Щоб обійняти цю посаду, треба мати водійське посвідчення категорій D та DE.