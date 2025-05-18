Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината

Военнослужащий. Фото иллюстративное: ukrmilitary.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в сантехническом оборудовании. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 13 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора-сантехника банно-прачечного комбината

Оператор-сантехник банно-прачечного комбината отвечает за установку, ремонт и обслуживание сантехнического оборудования, систем водоснабжения, канализации и отопления. Среди его обязанностей регулярная проверка сантехнических систем для предупреждения аварий и сбоев в работе. Также такой специалист должен быстро реагировать на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают сантехнические системы, отопление, водоснабжение и канализацию, умеют устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют перекрывать крыши. Речь идет о кровельщиках.

Также бригада приглашает в свои ряды хирургов. Занять эту должность могут люди с высшим образованием и минимум двумя годами опыта работы.