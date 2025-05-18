Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Штаб В "Азове" требуются знатоки сантехники — какие условия работы

В "Азове" требуются знатоки сантехники — какие условия работы

Ua en ru
Дата публикации 18 мая 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината
Военнослужащий. Фото иллюстративное: ukrmilitary.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в сантехническом оборудовании. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 13 мая.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет операторов-сантехников банно-прачечного комбината
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора-сантехника банно-прачечного комбината

Оператор-сантехник банно-прачечного комбината отвечает за установку, ремонт и обслуживание сантехнического оборудования, систем водоснабжения, канализации и отопления. Среди его обязанностей регулярная проверка сантехнических систем для предупреждения аварий и сбоев в работе. Также такой специалист должен быстро реагировать на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают сантехнические системы, отопление, водоснабжение и канализацию, умеют устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют перекрывать крыши. Речь идет о кровельщиках.

Также бригада приглашает в свои ряды хирургов. Занять эту должность могут люди с высшим образованием и минимум двумя годами опыта работы.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /