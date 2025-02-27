Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает химикам

Химик. Фото иллюстративное: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в химических соединениях и могут изготавливать взрывные устройства. В войске не хватает химиков.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 26 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности химика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Химик должен тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые умеют работать с химическими веществами, не имеют наркотической и алкогольной зависимостей. Предпочтение отдадут специалистам с опытом работы на химическом факультете.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в бригаде "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Напомним, "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые готовы оказывать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.

Также в бригаде не хватает танкистов. Занять эту должность могут даже люди без боевого опыта. Главное быть мотивированными и иметь желание учиться.