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Главная Штаб В "Азове" нужны знатоки электротехники — новая вакансия

В "Азове" нужны знатоки электротехники — новая вакансия

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам по ремонту электрооборудования
Мастер по ремонту электротехники. Фото иллюстративное: olx.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют устранять повреждения в электротехнике. Речь идет о мастерах по ремонту электротехники.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 31 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера по ремонту электротехники

Мастер по ремонту электротехники должен ремонтировать и заменять поврежденные детали техники: ноутбуков, микросхем, зарядных устройств, блоков питания и зарядных станций. Среди обязанностей такого специалиста диагностика неисправностей, наладка и регулировка оборудования, проведение профилактических работ и обеспечение безопасной эксплуатации техники.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей в возрасте от 18 до 45 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовы постоянно учиться, развиваться и работать в зоне боевых действий. От претендентов ожидают умения паять и читать электрические схемы, знания технической документации, способности к анализу и решению проблем, понимания принципов работы техники. Также нужно иметь опыт работы по направлению электронщика, навыки работы с различными инструментами и оборудованием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют возводить инженерные сооружения. Речь идет о строителях.

Также в бригаде нужны командиры. На работу приглашают военных, которые способны управлять минометными взводами.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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