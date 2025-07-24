Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям БТР

Водій БТР. Фото ілюстративне: кадр із відео Служби зв'язків із громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бронетранспортерами. Йдеться про водіїв БТР.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 21 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія БТР і вимоги до кандидатів на посаду

Водій БТР має керувати бронетранспортером, виконувати польовий ремонт машини та бойові завдання: підвозити особистий склад, боєкомплект і необхідне обладнання.

На роботу запрошують уважних людей, які придатні до служби за станом здоров'я й моральними якостями, швидко реагують на зміни обставин, мають водійське посвідчення категорії C і хороший зір, знають тактико-технічні характеристики БТР.

Перевагу нададуть претендентам, які:

мають досвід керування БТР, гусеничною, колісною цивільною або колісною військовою технікою або інших видом транспорту;

вміють лагодити техніку та приводити її в бойову готовність.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.

Також у бригаді потрібні водії ББМ. Такі військові повинні вміти керувати бойовими броньованими машинами.