Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб В "Азові" потрібні знавці БТР — які умови роботи

В "Азові" потрібні знавці БТР — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям БТР
Водій БТР. Фото ілюстративне: кадр із відео Служби зв'язків із громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бронетранспортерами. Йдеться про водіїв БТР.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 21 липня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає водіїв БТР
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія БТР і вимоги до кандидатів на посаду

Водій БТР має керувати бронетранспортером, виконувати польовий ремонт машини та бойові завдання: підвозити особистий склад, боєкомплект і необхідне обладнання.

На роботу запрошують уважних людей, які придатні до служби за станом здоров'я й моральними якостями, швидко реагують на зміни обставин, мають водійське посвідчення категорії C і хороший зір, знають тактико-технічні характеристики БТР.

Перевагу нададуть претендентам, які:

  • мають досвід керування БТР, гусеничною, колісною цивільною або колісною військовою технікою або інших видом транспорту;
  • вміють лагодити техніку та приводити її в бойову готовність.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.

Також у бригаді потрібні водії ББМ. Такі військові повинні вміти керувати бойовими броньованими машинами.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації