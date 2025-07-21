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Головна Штаб В "Азові" потрібні люди, які знаються на бронетехніці — вакансія

В "Азові" потрібні люди, які знаються на бронетехніці — вакансія

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям ББМ
Бойова броньова машина. Фото ілюстративне: militarnyi.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 20 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія ББМ і вимоги до кандидатів на посаду

Водій ББМ має управляти колісною чи гусеничною бойовою броньованою машиною, виконувати польові завдання, а також бойові задачі: підвозити особовий склад, боєкомплект та інше обладнання.

На роботу запрошують вмотивованих і психологічно стійких людей, які придатні до військової служби за станом здоров'я, мають водійське посвідчення категорії С, готові постійно навчатися й покращувати свої навички. Військовий має знати тактико-технічні характеристики ББМ. Наявність сертифікатів на різні типи бойових броньованих машин буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.

Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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