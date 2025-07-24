Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям БТР

Водитель БТР. Фото иллюстративное: кадр из видео Службы связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять бронетранспортерами. Речь идет о водителях БТР.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 21 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя БТР и требования к кандидатам на должность

Водитель БТР должен управлять бронетранспортером, выполнять полевой ремонт машины и боевые задачи: подвозить личный состав, боекомплект и необходимое оборудование.

На работу приглашают внимательных людей, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и моральным качествам, быстро реагируют на изменения обстоятельств, имеют водительское удостоверение категории C и хорошее зрение, знают тактико-технические характеристики БТР.

Предпочтение отдадут претендентам, которые:

имеют опыт управления БТР, гусеничной, колесной гражданской или колесной военной техникой или других видом транспорта;

умеют чинить технику и приводить ее в боевую готовность.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют профессионально тестировать ПО. Речь идет о QA-специалистах.

Также в бригаде нужны водители ББМ. Такие военные должны уметь управлять боевыми бронированными машинами.