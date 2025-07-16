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Головна Штаб В "Азові" потрібні знавці акумуляторних батарей — умови роботи

В "Азові" потрібні знавці акумуляторних батарей — умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 11 липня.

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"Азов" шукає акумуляторників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. На роботу запрошують людей, які вміють діагностувати й виправляти несправності в автомобільних системах.

Також у бригаді є вакансія дизеліста. Обійняти таку посаду може людина, яка знається на дизельних двигунах.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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