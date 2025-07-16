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Главная Штаб В "Азове" нужны знатоки аккумуляторных батарей — условия работы

В "Азове" нужны знатоки аккумуляторных батарей — условия работы

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает аккумуляторщикам
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 11 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности аккумуляторщика и требования к кандидатам на должность

Аккумуляторщик должен ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи, работать с высокоточными приборами.

На работу приглашают людей, которые знают технику безопасности и конструкции аккумуляторных батарей, умеют ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи и использовать высокоточные приборы. От претендентов ожидают добросовестного выполнения поставленных задач и готовности к работе как в тылу, так и в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает автоэлектриков. На работу приглашают людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах.

Также в бригаде есть вакансия дизелиста. Занять такую должность может человек, который разбирается в дизельных двигателях.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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